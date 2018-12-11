2018-12-11T13:52:18+03:00
Общество

Орловскую «Тропу Героев» признали лучшим проектом на международном конкурсе «Eventiada Awards»

В финале ему присудили второе место
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловскую «Тропу Героев» признали лучшим проектом на международном конкурсе «Eventiada Awards»Орловскую «Тропу Героев» признали лучшим проектом на международном конкурсе «Eventiada Awards»
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Орловскую «Тропу Героев» признали лучшим проектом на международном конкурсе «Eventiada Awards».Заявку организаторы подали в номинации «Лучший проект продвижения здорового образа жизни».

Сам конкурс проводится уже с 2011 года. Сегодня он является крупнейшим в Восточной Европе и отмечает лучшие коммуникационные проекты, реализованные корпорациями, государственными и общественными организациями, а также молодежные проекты и проекты, выполненные учащимися школ и колледжей.

- Всего в номинации «Лучший проект продвижения здорового образа жизни» приняли участие 40 проектов, в финале «Тропа Героев» заняла второе место, - сообщает портал «Орел-спорт».

Напомним, ранее проект «Тропа героев» был презентован на площадке международного Московского марафона.

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