11 Дек. 13:52 2018-12-11T13:52:18+03:00

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Орловскую «Тропу Героев» признали лучшим проектом на международном конкурсе «Eventiada Awards».Заявку организаторы подали в номинации «Лучший проект продвижения здорового образа жизни».

Сам конкурс проводится уже с 2011 года. Сегодня он является крупнейшим в Восточной Европе и отмечает лучшие коммуникационные проекты, реализованные корпорациями, государственными и общественными организациями, а также молодежные проекты и проекты, выполненные учащимися школ и колледжей.

- Всего в номинации «Лучший проект продвижения здорового образа жизни» приняли участие 40 проектов, в финале «Тропа Героев» заняла второе место, - сообщает портал «Орел-спорт».

Напомним, ранее проект «Тропа героев» был презентован на площадке международного Московского марафона.