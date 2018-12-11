2018-12-11T13:40:32+03:00
Общество

На Орловщине завершился ремонт общественных территорий

Всего в план этого года было включено 19 объектов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине завершился ремонт общественных территорийНа Орловщине завершился ремонт общественных территорийФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине завершились работы на всех объектах, которые в этом году были включены в проект«Формирование комфортной городской среды». Сейчас в общей сложности в области благоустроены 171 дворовая и 19 общественных территорий.

- Участниками программы 2018–2022 годов стали 47 муниципальных образований региона, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. За средства межбюджетного трансферта Правительства Москвы было благоустроено 11 общественных и 4 придомовые территории, - сообщает пресс-служба облправительства.

В 2019 году финансирование приоритетного проекта в Орловской области возрастет на 160 миллионов рублей.

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