2018-12-11T13:33:01+03:00
Общество

Новый образ приобретет Орел к новогодним праздникам: появятся световые арки и светящийся шар

Дополнительные украшения городу предоставили благодаря поддержке Правительства Москвы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Новый образ приобретет Орел к новогодним праздникам: появятся световые арки и светящийся шарНовый образ приобретет Орел к новогодним праздникам: появятся световые арки и светящийся шарФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Подготовка к новогодним праздникам в Орле завершится 20 декабря. Сейчас активными темпами украшение города продолжается.

На площадке перед театром «Свободное пространство», перед Орловским городским центром культуры и на площади Мира уже установлены три новые ели из искусственной хвои. Практически завершен монтаж центральной елки на площади Ленина. Для детей у Городского парка будет установлена горка. Ее соберут в ближайшее время.

- Уже готов 41 ярмарочный домик. Всего таких будет 50. Часть из них будет расположена на площади, часть – у входа в Городской парк. Также перед гостиницей «Салют» планируется организовать выставки и мастер-классы от ремесленников. Специально выделят площадку для приготовления и дегустации блюд и напитков, и места для торговли игрушками и новогодними сувенирами, - сообщает пресс-служба мэрии.

Монтаж домиков на Центральной площади Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Монтаж домиков на Центральной площадиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

По-новому будет украшена улица Ленина. 59 живых деревьев будут оформлены новогодними огнями. Благодаря поддержке правительства Орловской области и правительства Москвы, в Орле появятся дополнительные праздничные элементы: пять линейных арок, четыре световые арки с часами, три световых фонтана, и светящийся новогодний шар.

Старт циклу праздничных новогодних мероприятий будет дан 21 декабря в 15 часов на площади Ленина после открытия новогодней елки и ледового катка. После этого в городе пройдут более 30 праздничных событий, в том числе 2 муниципальные елки для детей с ограниченными возможностями здоровья и для одаренных детей.

Каток на площади Ленина Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Каток на площади ЛенинаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

В новогоднюю ночь на центральной площади состоится традиционное театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки. Празднование завершится салютом в 2 часа ночи.

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