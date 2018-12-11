Орловец вырастил 72 куста конопли возле своего дома

СЕГОДНЯ 13:24 2018-12-11T13:24:29+03:00

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Орловские полицейские обнаружили незаконное выращивание конопли в Дмитровском районе. Растительный наркотик правоохранители обнаружили рядом с домом местного жителя. Мужчина посадил и вырастил 72 куста общим весом 2765,3 грамма.

В процессе расследования, орловец признался, что посадил коноплю сам, чтобы получить с нее урожай. Ранее в отношении мужчины стражи порядка возбудили уголовное дело за хранение наркотиков. Инцидент произошел летом этого года. Тогда у мужчины нашли более 56 граммов запрещенного вещества.

- В отношении орловца возбудили еще одно уголовное дело. Ему может грозить наказание до двух лет тюрьмы. В настоящее время ведется дознание. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.