59-летний мужчина пострадал при пожаре в жилом доме под Орлом

11 Дек. 13:06 2018-12-11T13:06:14+03:00

На скорой помощи хозяина доставили в районную больницу

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Вчера вечером, 10 декабря, в деревне Михайлово Колпнянского района Орловской области загорелся жилой дом. К моменту прибытия спасателей он полыхал открытым пламенем.

- В результате пожара сгорела и обрушилась кровля на площади 60,5 квадратных метров, дом выгорел изнутри на такой же площади, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Во время пожара пострадал хозяин дома. Бригадой скорой медицинской помощи 59-летнего мужчину доставили в районную больницу.

По предположениям специалистов, причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности при использовании печного отопления. Размер ущерба устанавливается.