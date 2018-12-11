59-летний мужчина пострадал при пожаре в жилом доме под Орлом
Вчера вечером, 10 декабря, в деревне Михайлово Колпнянского района Орловской области загорелся жилой дом. К моменту прибытия спасателей он полыхал открытым пламенем.
- В результате пожара сгорела и обрушилась кровля на площади 60,5 квадратных метров, дом выгорел изнутри на такой же площади, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
Во время пожара пострадал хозяин дома. Бригадой скорой медицинской помощи 59-летнего мужчину доставили в районную больницу.
По предположениям специалистов, причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности при использовании печного отопления. Размер ущерба устанавливается.
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