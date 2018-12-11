2018-12-11T12:58:13+03:00
Общество

Церемония открытия Года театра в России состоится в Орле уже на этой неделе

Торжество пройдет в стенах театра Тургенева
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Церемония открытия Года театра в России состоится в Орле уже на этой неделеЦеремония открытия Года театра в России состоится в Орле уже на этой неделеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Церемония открытия Года театра в России состоится в Орле уже на этой неделе в четверг, 13 декабря. Торжество пройдет в стенах академического театра имени Тургенева.

- В рамках церемонии открытия Года театра состоится театрализованное представление «Мистерия театра», подготовленное артистами театра Тургенева, театра «Свободное пространство», Орловского театра кукол и драматического театра «Русский стиль», - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Перед началом торжества в фойе театра на втором этаже будет представлена выставка «Театр в лицах». Работы для нее предоставил актер Александр Козлов.

Торжественная церемония открытия Года театра в России состоится в 16.30.

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