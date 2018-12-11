2018-12-11T12:27:47+03:00
Общество

Об остановках общественного транспорта говорили чиновники на последнем совещании с руководителями территориального общественного самоуправления в Орле

Были затронуты вопросы об оборудовании павильонов и возвращении автобусов на маршруты
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Об остановках общественного транспорта говорили чиновники на последнем совещании с руководителями территориального общественного самоуправления в ОрлеОб остановках общественного транспорта говорили чиновники на последнем совещании с руководителями территориального общественного самоуправления в ОрлеФото: Архив "КП"
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Об остановках общественного транспорта говорили чиновники на последнем совещании с руководителями территориального общественного самоуправления в Орле. Были затронуты вопросы об оборудовании павильонов и возвращении автобусов на маршруты.

Орловцы обратили внимание властей на отсутствие остановки в переулке Половецком. Прохожим негде укрыться от непогоды в ожидании маршрутки, когда транспорт ходит там не очень часто.

- Внесение остановки в городской реестр будет обсуждать Комиссия по безопасности дорожного движения на заседании в декабре. Павильон на этом участке сделать невозможно из-за его несоответствия безопасности, однако остановку «По требованию» установить вполне реально, - сообщает пресс-служба орловского горсовета.

Отдельным вопросом стали жалобы на невозможность уехать с конечной остановки троллейбуса № 6. Оттуда убрали маршрутку, а троллейбус не справляется с потоками пассажиров в часы пик.

- К нам регулярно поступают обращения по этому вопросу. Мы рассматриваем возможность его решения, - пояснили чиновники.

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