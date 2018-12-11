2018-12-11T11:58:36+03:00
Общество

На развитие лесного хозяйства Орловской области в 2018 году было выделено около 76 миллионов рублей

Субвенции поступили из федерального бюджета
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
На развитие лесного хозяйства в Орловской области в 2018 году было выделено около 76 миллионов рублейНа развитие лесного хозяйства в Орловской области в 2018 году было выделено около 76 миллионов рублейФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

На развитие лесного хозяйства Орловской области в 2018 году было выделено около 76 миллионов рублей. Субвенции поступили из федерального бюджета.

- В текущем году плановые задания по посадке леса были выполнены на 100 %. Лесовосстановление выполнено на площади более 52 гектаров. В питомниках области выращено 306 тысяч сеянцев, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В будущем году финансирование из федеральной казны для отдельных полномочий в области лесных отношений будет увеличен еще на 23 %. Оно составит около 94 миллионов рублей.

Бюджетные деньги будут выделены на проект «Сохранение лесов», а также на обновление материально-технической базы госучреждений специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техникой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины