11 Дек. 11:57 2018-12-11T11:58:36+03:00

На развитие лесного хозяйства в Орловской области в 2018 году было выделено около 76 миллионов рублей Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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На развитие лесного хозяйства Орловской области в 2018 году было выделено около 76 миллионов рублей. Субвенции поступили из федерального бюджета.

- В текущем году плановые задания по посадке леса были выполнены на 100 %. Лесовосстановление выполнено на площади более 52 гектаров. В питомниках области выращено 306 тысяч сеянцев, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В будущем году финансирование из федеральной казны для отдельных полномочий в области лесных отношений будет увеличен еще на 23 %. Оно составит около 94 миллионов рублей.

Бюджетные деньги будут выделены на проект «Сохранение лесов», а также на обновление материально-технической базы госучреждений специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техникой.