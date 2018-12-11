2018-12-11T11:45:45+03:00
Происшествия

Два автомобиля отбуксировали орловские спасатели за минувшие сутки

Сотрудники МЧС помогли водителям грузовика и легковушки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Два автомобиля отбуксировали орловские спасатели за минувшие суткиДва автомобиля отбуксировали орловские спасатели за минувшие суткиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Два автомобиля отбуксировали орловские спасатели за минувшие сутки. Сотрудники МЧС помогли водителям грузовика и легковушки.

Первый случай произошел около 7-ми часов вечера. В Орле в переулкеМаслозаводском в Орле на проезжей части дороги сломался большегрузный автомобиль.Часом позже спасатели вытаскивали из кювета «Ладу Гранта». ЧП произошло на 7-м километре автодороги «Верховье-Ливны».

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 19 раз, из них восемь выездов – на ликвидацию возгораний и одиннадцать – на различные происшествия.

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины