11 Дек. 11:45 2018-12-11T11:45:45+03:00

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Два автомобиля отбуксировали орловские спасатели за минувшие сутки. Сотрудники МЧС помогли водителям грузовика и легковушки.

Первый случай произошел около 7-ми часов вечера. В Орле в переулкеМаслозаводском в Орле на проезжей части дороги сломался большегрузный автомобиль.Часом позже спасатели вытаскивали из кювета «Ладу Гранта». ЧП произошло на 7-м километре автодороги «Верховье-Ливны».

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 19 раз, из них восемь выездов – на ликвидацию возгораний и одиннадцать – на различные происшествия.