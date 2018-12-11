2018-12-11T11:28:22+03:00
Общество

Орловцы помогут своему городу обезопаситься от сосулек и наледи

В социальных сетях нужно опубликовать фото опасного участка с адресом и хэштегом #ОпасныйЛед
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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На Орловщине продолжается акция «Опасный лед». Ее организовали активисты ОНФ, чтобы привлечь внимание коммунальных служб к гололедице и крышам, где возможно падение сосулек или сход льда.

Обезопасить город от наледи и сосулек может каждый орловец. Для этого нужно опубликовать в социальных сетях фотографии с адресом опасного участка и с хэштегом #ОпасныйЛед.

- На основании полученных фотографий будут сформированы обращения с адресами. Их направят в органы власти для принятия соответствующих мер, - сообщает пресс-служба ОНФ по Орловской области.

Так, например, из года в год, на образование наледи на домах жалуются жители переулка Дарвина в Орле. Тротуары здесь находятся прямо под свисающими сосульками. Прохожие вынуждены ходить с опаской.

- В этом году снег выпал довольно рано. Сейчас здесь уже свисает снег и сосульки. Поэтому мы призываем администрацию Орла принять срочные меры и обезопасить жителей, - подчеркнули орловские активисты.

По словам общественников, наледь образовалась также на крыше дома № 11 по улице Ломоносова и дома № 59 по улице Октябрьской. Тротуары около этих домов песком не посыпаны.

Акция «Опасный лед» на Орловщине продлится до конца зимы. Выкладывать фотографии можно как на личных страницах, так и на странице акции.

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