2018-12-11T11:05:52+03:00
Происшествия

Тело 85-летнего пенсионера обнаружили орловские спасатели во время тушения пожара в квартире

ЧП произошло накануне в городе Мценске
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Тело 85-летнего пенсионера обнаружили орловские спасатели во время тушения пожара в квартиреТело 85-летнего пенсионера обнаружили орловские спасатели во время тушения пожара в квартиреФото: Архив "КП"
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Вчера утром, 10 декабря, в городе Мценске Орловской области загорелась квартира. ЧП произошло в переулке Узком. К моменту прибытия спасателей сильное задымление наблюдалось на втором этаже.

- В результате пожара в квартире сгорел диван, комната закопчена по всей площади – 16 квадратных метров, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили 85-летнего пенсионера. Мужчина был без признаков жизни. Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 19 раз, из них восемь выездов – на ликвидацию возгораний и одиннадцать – на различные происшествия.

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