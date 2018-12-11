11 Дек. 11:05 2018-12-11T11:05:52+03:00

Тело 85-летнего пенсионера обнаружили орловские спасатели во время тушения пожара в квартире Фото: Архив "КП"

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Вчера утром, 10 декабря, в городе Мценске Орловской области загорелась квартира. ЧП произошло в переулке Узком. К моменту прибытия спасателей сильное задымление наблюдалось на втором этаже.

- В результате пожара в квартире сгорел диван, комната закопчена по всей площади – 16 квадратных метров, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили 85-летнего пенсионера. Мужчина был без признаков жизни. Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 19 раз, из них восемь выездов – на ликвидацию возгораний и одиннадцать – на различные происшествия.