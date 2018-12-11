2018-12-11T10:30:11+03:00
Общество

С 1 февраля чистить трассы от снега в Орловской будет новая дорожная техника

Проведен электронный аукцион на приобретение 31-ой единицы спецмашин
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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С 1 февраля чистить трассы от снега в Орловской будет новая дорожная техникаС 1 февраля чистить трассы от снега в Орловской будет новая дорожная техникаФото: Архив "КП"
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Чиновники в Правительстве Орловской области обсудили эффективность зимнего содержания дорог регионального и межмуниципального значения. С 1 февраля чистить трассы от снега будет новая дорожная техника. В области уже провели электронный аукцион на приобретение 31-ой единицы спецмашин и оборудования.

- ООО «Орелгосзаказчик» заключил 7 госконтрактов с «Дорожной службой». Предприятие полностью обеспечилось противогололедными материалами и дополнительными аварийными запасами ГСМ в количестве 60 000 литров, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

По словам чиновников, в период ухудшения погодных условий с 31 ноября – по 2 декабря на сети автомобильных трасс в Орловской области ежесуточно работало от 40 до 60 комбинированных дорожных машин. За этот период было израсходовано 5470 кубометров пескосоляной смеси.

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