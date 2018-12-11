2018-12-11T10:17:57+03:00
Общество

Тротуар на пересечении переулка Привокзального и улицы Ляшко в Орле включат в программу ремонта на 2019 год

Такое обещание дали чиновники на минувшем совещании с руководителями территориального общественного самоуправления
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Тротуар на пересечении переулка Привокзального и улицы Ляшко в Орле включат в программу ремонта на 2019 годТротуар на пересечении переулка Привокзального и улицы Ляшко в Орле включат в программу ремонта на 2019 годФото: Архив "КП"
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Тротуар на пересечении переулка Привокзального и улицы Ляшко в Орле включат в программу ремонта на 2019 год. Такое обещание дали чиновники на минувшем совещании с руководителями территориального общественного самоуправления.

Еще одним проблемным участком оказалась на состояние дороги по улице Зеленый берег. По словам местных жителей, здесь регулярно ездят фуры. Они проезжают к ближайшей стройке и за это время разбили дорогу.

- Включить в программу ремонта улицу Зеленый берег в 2019 году нет возможности, однако ямы засыплют гранулятом и щебнем. А в 2020 году улица, возможно, войдет в программу ремонта, - сообщает пресс-служба орловского горсовета.

На совещании внимание чиновников обратили также и на состояние тротуара по улице 60 лет Октября. По словам орловских активистов, ямы там такие, что пешеходы должны быть очень внимательными, чтобы не переломать ноги. Представитель администрации города ответил, что тротуар уже внесен в программу ремонта на 2019 год.

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