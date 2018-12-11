Орловские активисты обеспокоились несвоевременной уборкой снега в городе
С просьбой усилить работу в этом вопросе общественники обратились в администрацию Орла
Орловские активисты обеспокоились несвоевременной уборкой снега в городеФото: Архив "КП"
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Активисты Народного фронта обеспокоились несвоевременной уборкой снега в Орле. После обильных осадков, пропускная способность на улицах города резко сократилась.
- Из-за запоздалой уборки снега страдают все. Автомобилисты вынуждены стоять в километровых пробках. Орловцы, которые ездят на общественном транспорте, опаздывают на работу. Дороги на отдельных участках улиц сократились до одной полосы, - отмечают общественники.
С просьбой усилить работу по части уборки снега активисты обратились в администрацию Орла.