2018-12-11T09:46:29+03:00
Общество

Орловские активисты обеспокоились несвоевременной уборкой снега в городе

С просьбой усилить работу в этом вопросе общественники обратились в администрацию Орла
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские активисты обеспокоились несвоевременной уборкой снега в городеОрловские активисты обеспокоились несвоевременной уборкой снега в городеФото: Архив "КП"
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Активисты Народного фронта обеспокоились несвоевременной уборкой снега в Орле. После обильных осадков, пропускная способность на улицах города резко сократилась.

- Из-за запоздалой уборки снега страдают все. Автомобилисты вынуждены стоять в километровых пробках. Орловцы, которые ездят на общественном транспорте, опаздывают на работу. Дороги на отдельных участках улиц сократились до одной полосы, - отмечают общественники.

С просьбой усилить работу по части уборки снега активисты обратились в администрацию Орла.

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