На трассе «Орел-Брянск» в ДТП погиб водитель внедорожника

СЕГОДНЯ 09:30 2018-12-11T09:31:31+03:00

Авто вылетело в кювет, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности

Изменить размер текста: A A

В прошедший понедельник, 10 декабря, на трассе под Орлом в ДТП погиб мужчина. Иномарка, которой он управлял, вылетела в кювет.

Авария произошла около шести часов вечера на автодороге «Орел-Брянск». Водитель за рулем внедорожника «Ниссан» двигался в направлении Орла со стороны Брянска. В какой-то момент он потерял контроль над машиной и она оказалась в кювете, где опрокинулась.

- В результате ДТП водитель, который, по предварительным данным, не был пристегнут ремнем безопасности, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Пассажир внедорожника травм не получил.

Всего за сутки на дорогах Орловщины зарегистрировано 13 ДТП.