На трассе «Орел-Брянск» в ДТП погиб водитель внедорожника
В прошедший понедельник, 10 декабря, на трассе под Орлом в ДТП погиб мужчина. Иномарка, которой он управлял, вылетела в кювет.
Авария произошла около шести часов вечера на автодороге «Орел-Брянск». Водитель за рулем внедорожника «Ниссан» двигался в направлении Орла со стороны Брянска. В какой-то момент он потерял контроль над машиной и она оказалась в кювете, где опрокинулась.
- В результате ДТП водитель, который, по предварительным данным, не был пристегнут ремнем безопасности, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Пассажир внедорожника травм не получил.
Всего за сутки на дорогах Орловщины зарегистрировано 13 ДТП.
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