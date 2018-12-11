2018-12-11T08:55:45+03:00
Общество

В Орле четыре аптеки оштрафовали за продажу незарегистрированных препаратов и лекарств без рецепта

Нарушения обнаружили сотрудники полиции и представители Росздравнадзора
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле несколько аптек оштрафовали за продажу лекарств без рецепта и незарегистрированных препаратов. Эти нарушения обнаружили сотрудники полиции и представители Росздравнадзора.

- В четырех аптечных пунктах в разных районах города были реализованы лекарственные препараты, отпускаемые исключительно по рецепту врача, без наличия такового. Также в данных аптеках были установлены другие нарушения, в том числе условий хранения лекарственных препаратов. В одной из аптек были выявлены медицинские изделия, регистрация которых не подтверждена, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В ходе рейда полицейские предотвратили оборот недоброкачественных лекарств и медицинских изделий. Всего правоохранители изъяли 427 упаковок лекарственных средств.

На представителей аптек-нарушителей составили административные протоколы.Теперь их направят в территориальный орган Федеральной службы в сфере здравоохранения по Орловской области для рассмотрения и принятия решения. По ряду протоков на нарушителей уже наложены штрафы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два автомобиля отбуксировали орловские спасатели за минувшие сутки
Орловцы помогут своему городу обезопаситься от сосулек и наледи
Тело 85-летнего пенсионера обнаружили орловские спасатели во время тушения пожара в квартире
С 1 февраля чистить трассы от снега в Орловской будет новая дорожная техника
Тротуар на пересечении переулка Привокзального и улицы Ляшко в Орле включат в программу ремонта на 2019 год
В Орле наградили победителей и призеров Чемпионата «Абилимпикс»
Орловские активисты обеспокоились несвоевременной уборкой снега в городе
На трассе «Орел-Брянск» в ДТП погиб водитель внедорожника
Орловцы выступили на межрегиональном этапе турнира по футболу от ОНФ «Уличный красава»
В Орле почтили память героев Отечества
Стоимость проезда в Орле может подорожать до 20 рублей
Орловцев приглашают пройти библиоквест 20 декабря
В Орле состоится рок-фестиваль «Дворянское гнездо»
Ярмарочные рождественские домики на площади Ленина в Орле будут бесплатными для арендаторов
Состоялась рабочая встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом
Где в Орле посмотреть салют в новогодние праздники
Орловские власти восстановят освещение в переулках Урожайном и Парниковом до конца года
Почти 560 кубометров снега вывезли с орловских улиц за минувшие выходные
Вопросы борьбы с коррупцией обсудили в Орле
На выходных пожарные тушили баню в Орле
Соцсети: в Орле угнали автомобиль «Дорожной службы»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов «Большая игра. Новогодний бум» с призовым фондом 3 млн рублей
Фото-факт: Орел преображается к Новому году
Под Орлом в столб врезалась иномарка и опрокинулась в кювет
Орловские спасатели помогли выбраться из снежного плена автомобилистам
На орловской трассе водитель отечественной легковушки погиб в ДТП
В начале недели орловцев ждет небольшая оттепель