2018-12-11T08:55:45+03:00
Общество

В Орле четыре аптеки оштрафовали за продажу незарегистрированных препаратов и лекарств без рецепта

Нарушения обнаружили сотрудники полиции и представители Росздравнадзора
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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В Орле несколько аптек оштрафовали за продажу лекарств без рецепта и незарегистрированных препаратов. Эти нарушения обнаружили сотрудники полиции и представители Росздравнадзора.

- В четырех аптечных пунктах в разных районах города были реализованы лекарственные препараты, отпускаемые исключительно по рецепту врача, без наличия такового. Также в данных аптеках были установлены другие нарушения, в том числе условий хранения лекарственных препаратов. В одной из аптек были выявлены медицинские изделия, регистрация которых не подтверждена, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В ходе рейда полицейские предотвратили оборот недоброкачественных лекарств и медицинских изделий. Всего правоохранители изъяли 427 упаковок лекарственных средств.

На представителей аптек-нарушителей составили административные протоколы.Теперь их направят в территориальный орган Федеральной службы в сфере здравоохранения по Орловской области для рассмотрения и принятия решения. По ряду протоков на нарушителей уже наложены штрафы.

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