2018-12-10T17:28:41+03:00
Общество

Орловцы выступили на межрегиональном этапе турнира по футболу от ОНФ «Уличный красава»

Несмотря на проигрыш, наши команды показали высокий уровень игры
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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Орловские команды выступили на межрегиональном этапе турнира по футболу от ОНФ «Уличный красава». Матчи прошли в минувшее воскресенье, 9 декабря, в Курске.

По итогам турнира команда старшей возрастной группы до 17 лет из Мценского района заняла второе место, команда младшей группы до15 лет из Свердловского района смогла одержать одну победу и выбыла из соревнований на стадии 1/8 финала.

- Наши команды показали высокий уровень игры. На поле ребята технично справлялись с обработкой мяча, забивали голы, проявляя характер и стойкость. Несмотря на проигрыш, орловские участники достойно смогли показать себя на межрегиональном уровне, - отмечают активисты ОНФ.

В финале турнира «Уличный красава» выступят команды ЦФО «Луч-атлет» из Владимирской области в старшей группе и «Витязь» из Тульской области в младшей.

Напомним, акция в формате чемпионата по дворовому футболу стартовала 15 октября. В ней приняли участие более 35 тысяч непрофессиональных спортсменов.

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