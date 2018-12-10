В Орле почтили память героев Отечества
К стеле «Город воинской славы» в честь торжества возложили цветы
Фото с сайта городской администрации
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В Орле почтили память героев Отечества. Митинг по случаю торжества состоялся сегодня, 10 декабря.
- Участие в мероприятии приняли не только первые лица города, но и почетные граждане, ветераны боевых действий, члены профсоюзных организаций, члены общественных патриотических молодежных организаций, жители и гости Орла, - сообщает пресс-служба городской администрации.
Торжество прошло у стелы «Орел — Город воинской славы». Участники митинга возложили к подножию памятника цветы.
Напомним, в России День Героев Отечества отмечается 9 декабря.