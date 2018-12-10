СЕГОДНЯ 16:44 2018-12-10T16:44:48+03:00

К стеле «Город воинской славы» в честь торжества возложили цветы

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В Орле почтили память героев Отечества. Митинг по случаю торжества состоялся сегодня, 10 декабря.

- Участие в мероприятии приняли не только первые лица города, но и почетные граждане, ветераны боевых действий, члены профсоюзных организаций, члены общественных патриотических молодежных организаций, жители и гости Орла, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Торжество прошло у стелы «Орел — Город воинской славы». Участники митинга возложили к подножию памятника цветы.

Напомним, в России День Героев Отечества отмечается 9 декабря.