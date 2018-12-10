2018-12-10T16:44:48+03:00
Общество

В Орле почтили память героев Отечества

К стеле «Город воинской славы» в честь торжества возложили цветы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
Изменить размер текста:

В Орле почтили память героев Отечества. Митинг по случаю торжества состоялся сегодня, 10 декабря.

- Участие в мероприятии приняли не только первые лица города, но и почетные граждане, ветераны боевых действий, члены профсоюзных организаций, члены общественных патриотических молодежных организаций, жители и гости Орла, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Торжество прошло у стелы «Орел — Город воинской славы». Участники митинга возложили к подножию памятника цветы.

Напомним, в России День Героев Отечества отмечается 9 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины