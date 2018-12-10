2018-12-10T16:44:48+03:00
Общество

В Орле почтили память героев Отечества

К стеле «Город воинской славы» в честь торжества возложили цветы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
Изменить размер текста:

В Орле почтили память героев Отечества. Митинг по случаю торжества состоялся сегодня, 10 декабря.

- Участие в мероприятии приняли не только первые лица города, но и почетные граждане, ветераны боевых действий, члены профсоюзных организаций, члены общественных патриотических молодежных организаций, жители и гости Орла, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Торжество прошло у стелы «Орел — Город воинской славы». Участники митинга возложили к подножию памятника цветы.

Напомним, в России День Героев Отечества отмечается 9 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцы выступили на межрегиональном этапе турнира по футболу от ОНФ «Уличный красава»
Стоимость проезда в Орле может подорожать до 20 рублей
Орловцев приглашают пройти библиоквест 20 декабря
В Орле состоится рок-фестиваль «Дворянское гнездо»
Ярмарочные рождественские домики на площади Ленина в Орле будут бесплатными для арендаторов
Состоялась рабочая встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом
Где в Орле посмотреть салют в новогодние праздники
Орловские власти восстановят освещение в переулках Урожайном и Парниковом до конца года
Почти 560 кубометров снега вывезли с орловских улиц за минувшие выходные
Вопросы борьбы с коррупцией обсудили в Орле
На выходных пожарные тушили баню в Орле
Соцсети: в Орле угнали автомобиль «Дорожной службы»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов «Большая игра. Новогодний бум» с призовым фондом 3 млн рублей
Фото-факт: Орел преображается к Новому году
Под Орлом в столб врезалась иномарка и опрокинулась в кювет
Орловские спасатели помогли выбраться из снежного плена автомобилистам
На орловской трассе водитель отечественной легковушки погиб в ДТП
В начале недели орловцев ждет небольшая оттепель