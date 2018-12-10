2018-12-10T15:05:29+03:00
Общество

Орловцев приглашают пройти библиоквест 20 декабря

Задания игры будут связаны с библиотекой Бунина, книгами и историей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцев приглашают пройти библиоквест 20 декабряОрловцев приглашают пройти библиоквест 20 декабряФото: Архив "КП"
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Орловцев приглашают пройти библиоквест «Даруй мне тишь твоих библиотек» 20 декабря. Он состоится в рамках мероприятий, посвященных 180-летию со дня открытия библиотеки имени Бунина.

- Задания игры будут иметь отношение к библиотеке Бунина, книгам и всему, что с ними связано. Для подготовки к квесту можно освежить в памяти историю книги и историю главной библиотеки области, а также историю Орла. Все задания рассчитаны на логику, мышление и эрудицию, - сообщают составители библиоквеста.

Всего состоится 3 игры: в полдень, 13:30 и 15 часов. В каждой может участвовать не более 3 команд, состоящей из 5-ти человек максимально. Победит тот, чья команда быстрее справится с заданиями. По завершении игры победителей и участников наградят.

Группа квеста: https://vk.com/orel_obl_bibl_quest

Почта для приёма заявок: biblioquest-2016@ya.ru

В квесте не могут принимать участие игроки и команды, которые уже проходили его 4 ноября в «Ночь искусств».

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