2018-12-10T14:56:15+03:00
Звезды

В Орле состоится рок-фестиваль «Дворянское гнездо»

Участие в нем примут рок-группы из разных городов России
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: организаторыФото: организаторы
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Второй по счету Всероссийский рок-фестиваль «Дворянское гнездо» ждет орловцев и гостей областного центра 16 декабря. Сцена театра «Свободное пространство» на один вечер превратится в площадку для выступления музыкальных коллективов, играющих настоящий рок. Гитарные рифы, зажигательная музыка и исключительно живой звук – все это в программе фестиваля.

Впервые музыкальное событие состоялось в декабре прошлого года. Тогда хэдлайнерами фестиваля выступила орловская группа «Ритменс», также гостей порадовали приглашенные гости из Санкт-Петербурга, Брянска и самого Орла. В этом году география шире.

- В программе «Дворянского гнезда» - коллективы из Тулы, Ульяновска, Москвы, Красногорска, Владимира и Орла. Это музыканты, играющие в разных направлениях: от классического хард-рока до фьюжна. Они исполнят как авторские хиты, так и каверы на знаменитые композиции, - рассказали организаторы.

КОГДА, ГДЕ?

пл. Карла-Маркса, 2

16 декабря, начало в 17.00

(12+)

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