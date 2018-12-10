СЕГОДНЯ 14:55 2018-12-10T14:55:21+03:00

Ярмарочные рождественские домики на площади Ленина в Орле будут бесплатными для арендаторов Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Городская администрация объявляет конкур на участие в торговле на праздниках

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В администрация города Орла стартовал прием заявок на отбор для участия в предновогодней и рождественской ярмарочной торговле. Участники ярмарки смогут взять в аренду один из праздничных домиков на центральной площади или перед входом в Городской парк бесплатно с 21 декабря по 14 января.

- Планируется формирование следующих тематических площадок: 8 домиков на 24 места для выставки-продажи и проведения мастер-классов ремесленниками и мастерами народных художественных промыслов и 22 домика для приготовления и дегустации различных блюд и напитков, - сообщает пресс-служба мэрии.

Также на площади будут организованы места для торговли игрушками и новогодней сувенирной продукцией.

Чтобы принять участие в ярмарке, нужно сообщить в Союз «Орловская торгово-промышленная палата» по телефонам: 25-53-11, 48-17-21, финансово-экономическое управление администрации города Орла по телефонам: 73-16-34, 43-22-73, Управление промышленности и торговли Департамента промышленности и торговли Орловской области: 54-46-33, 54-29-78.