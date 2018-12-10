2018-12-10T14:55:21+03:00
Общество

Ярмарочные рождественские домики на площади Ленина в Орле будут бесплатными для арендаторов

Городская администрация объявляет конкур на участие в торговле на праздниках
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Ярмарочные рождественские домики на площади Ленина в Орле будут бесплатными для арендаторовЯрмарочные рождественские домики на площади Ленина в Орле будут бесплатными для арендаторовФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

В администрация города Орла стартовал прием заявок на отбор для участия в предновогодней и рождественской ярмарочной торговле. Участники ярмарки смогут взять в аренду один из праздничных домиков на центральной площади или перед входом в Городской парк бесплатно с 21 декабря по 14 января.

- Планируется формирование следующих тематических площадок: 8 домиков на 24 места для выставки-продажи и проведения мастер-классов ремесленниками и мастерами народных художественных промыслов и 22 домика для приготовления и дегустации различных блюд и напитков, - сообщает пресс-служба мэрии.

Также на площади будут организованы места для торговли игрушками и новогодней сувенирной продукцией.

Чтобы принять участие в ярмарке, нужно сообщить в Союз «Орловская торгово-промышленная палата» по телефонам: 25-53-11, 48-17-21, финансово-экономическое управление администрации города Орла по телефонам: 73-16-34, 43-22-73, Управление промышленности и торговли Департамента промышленности и торговли Орловской области: 54-46-33, 54-29-78.

Еще больше материалов по теме: «Новый год в Орле и области 2018-2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины