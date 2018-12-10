2018-12-10T13:20:17+03:00
Общество

Где в Орле посмотреть салют в новогодние праздники

«КП» публикует список площадок для запуска фейерверков
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Где в Орле посмотреть салют в новогодние праздникиГде в Орле посмотреть салют в новогодние праздникиФото: Архив "КП"
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В Орле определились с площадками для запуска фейерверков на грядущих новогодних праздниках. Две площадки останутся традиционными: это стела на месте слияния Оки и Орлика и территория у ДК «Металлург».

- Самостоятельно запускать фейерверки орловцы смогут на шести отведенных для этого площадках. Их определило Управление по безопасности администрации города Орла, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Так,в Заводском районезапустить салют можно будет в парке «Разградский», на автодроме по улице Емлютина и на разворотном кольце по улице Кромской, 12. В Железнодорожном районетакая площадка будет отведена на набережной Дубровинского, 94, а вСоветском районев парке Победы со стороны улицы Зои Космодемьянской. В свою очередь, вСеверном районезажечь фейерверки орловцы смогут рядом с администрацией на Московском шоссе, 137.

Напомним, при использовании пиротехники необходимо следовать требованиям инструкции к фейерверкам. Их применение запрещается в помещениях и зданиях, на территории взрывоопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий электропередач, на крышах, балконах, лоджиях, стадионах, на территориях объектов культурного наследия, памятников, заповедников.

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