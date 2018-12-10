10 Дек. 13:07 2018-12-10T13:07:55+03:00

Орловские власти восстановят освещение в переулках Урожайном и Парниковом до конца года Фото: Архив "КП"

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На минувшей неделе в Орле состоялось совещание с руководителями территориального общественного самоуправления. На повестку дня снова был вынесен вопрос об освещении в переулках Урожайном и Парниковом.

- После ремонта системы освещения фонари в переулках стали гореть хуже. Там снесли и не восстановили несколько столбов. На четырех новых опорах не хватает светильников, - пожаловалась Нина Третьякова, уличком переулков Урожайного и Парникового.

- Местные жители также отмечают, что дети возвращаются из школы по темноте. Свое пристанище нашли здесь и наркоманы, - сообщает пресс-служба орловского горсовета.

По словам чиновников, эту проблему они держат на контроле. Главы Орла пообещали восстановить освещение до конца года.