2018-12-10T13:07:55+03:00
Общество

Орловские власти восстановят освещение в переулках Урожайном и Парниковом до конца года

Местные жители жалуются, что после ремонта системы фонари стали гореть хуже
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские власти восстановят освещение в переулках Урожайном и Парниковом до конца годаОрловские власти восстановят освещение в переулках Урожайном и Парниковом до конца годаФото: Архив "КП"
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На минувшей неделе в Орле состоялось совещание с руководителями территориального общественного самоуправления. На повестку дня снова был вынесен вопрос об освещении в переулках Урожайном и Парниковом.

- После ремонта системы освещения фонари в переулках стали гореть хуже. Там снесли и не восстановили несколько столбов. На четырех новых опорах не хватает светильников, - пожаловалась Нина Третьякова, уличком переулков Урожайного и Парникового.

- Местные жители также отмечают, что дети возвращаются из школы по темноте. Свое пристанище нашли здесь и наркоманы, - сообщает пресс-служба орловского горсовета.

По словам чиновников, эту проблему они держат на контроле. Главы Орла пообещали восстановить освещение до конца года.

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