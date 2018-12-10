2018-12-10T13:07:55+03:00
Общество

Орловские власти восстановят освещение в переулках Урожайном и Парниковом до конца года

Местные жители жалуются, что после ремонта системы фонари стали гореть хуже
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Орловские власти восстановят освещение в переулках Урожайном и Парниковом до конца годаОрловские власти восстановят освещение в переулках Урожайном и Парниковом до конца годаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На минувшей неделе в Орле состоялось совещание с руководителями территориального общественного самоуправления. На повестку дня снова был вынесен вопрос об освещении в переулках Урожайном и Парниковом.

- После ремонта системы освещения фонари в переулках стали гореть хуже. Там снесли и не восстановили несколько столбов. На четырех новых опорах не хватает светильников, - пожаловалась Нина Третьякова, уличком переулков Урожайного и Парникового.

- Местные жители также отмечают, что дети возвращаются из школы по темноте. Свое пристанище нашли здесь и наркоманы, - сообщает пресс-служба орловского горсовета.

По словам чиновников, эту проблему они держат на контроле. Главы Орла пообещали восстановить освещение до конца года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцы выступили на межрегиональном этапе турнира по футболу от ОНФ «Уличный красава»
В Орле почтили память героев Отечества
Стоимость проезда в Орле может подорожать до 20 рублей
Орловцев приглашают пройти библиоквест 20 декабря
В Орле состоится рок-фестиваль «Дворянское гнездо»
Ярмарочные рождественские домики на площади Ленина в Орле будут бесплатными для арендаторов
Состоялась рабочая встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом
Где в Орле посмотреть салют в новогодние праздники
Почти 560 кубометров снега вывезли с орловских улиц за минувшие выходные
Вопросы борьбы с коррупцией обсудили в Орле
На выходных пожарные тушили баню в Орле
Соцсети: в Орле угнали автомобиль «Дорожной службы»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов «Большая игра. Новогодний бум» с призовым фондом 3 млн рублей
Фото-факт: Орел преображается к Новому году
Под Орлом в столб врезалась иномарка и опрокинулась в кювет
Орловские спасатели помогли выбраться из снежного плена автомобилистам
На орловской трассе водитель отечественной легковушки погиб в ДТП
В начале недели орловцев ждет небольшая оттепель