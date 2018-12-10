10 Дек. 12:56 2018-12-10T12:56:01+03:00

Для этого в городе отведены четыре специальные площадки

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Почти 560 кубометров снега вывезли с орловских улиц за минувшие выходные. Такую информацию предоставила «Спецавтобаза». За два дня в Орле расчистили практически все главные улицы и улицы, по которым ходит общественный транспорт, а также дороги-дублеры.

- За последние сутки было израсходовано 201,1 тонн пескосоляной смеси. Днем город убирали 6 КДМ, 2 самосвала, 3 погрузчика, 4 трактора, 1 «вилли», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Ночью трудились 29 единиц техники: 13 КДМ, 6 самосвалов, 3 погрузчика, 2 трактора, 2 «вилли», 2 автогрейдера. В ручной уборке были задействованы 60 человек.

Для вывоза снега в Орле отвели четыре специальные площадки. Так, в Железнодорожном районе на Залегощенском шоссе, в Северном участок за домом № 23 по улице Родзевича-Белевича и в районе улицы Северной. В свою очередь, в Заводском районе снег сгружают на территорию в районе реки Рыбница, а в Советском на территорию у стадиона имени Ленина со стороны улицы Зои Космодемьянской.