2018-12-10T11:31:19+03:00
Общество

Вопросы борьбы с коррупцией обсудили в Орле

На повестке дня – тема доверия людей с госорганам и формирование антикоррупционного правосознания
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

Накануне международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается ежегодно 9 декабря, в Орле состоялся круглый стол по вопросам борьбы с этим негативным явлением. В числе прочих его участники обсудили вопрос доверия людей к госорганам и формирование антикоррупционного правосознания.

Местом проведения стал Юридический институт МВД. Участие во встрече приняли полицейские и представители прокуратуры, образовательных организаций.

- Участники рассмотрели требования законодательства о противодействии коррупции, коснулись темы исторического опыта борьбы с этим негативным явлением, а также обсудили вопросы формирования и развития антикоррупционного правосознания граждан, повышения уровня доверия к деятельности государственных органов, взаимодействие с институтами гражданского общества, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцы выступили на межрегиональном этапе турнира по футболу от ОНФ «Уличный красава»
В Орле почтили память героев Отечества
Стоимость проезда в Орле может подорожать до 20 рублей
Орловцев приглашают пройти библиоквест 20 декабря
В Орле состоится рок-фестиваль «Дворянское гнездо»
Ярмарочные рождественские домики на площади Ленина в Орле будут бесплатными для арендаторов
Состоялась рабочая встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом
Где в Орле посмотреть салют в новогодние праздники
Орловские власти восстановят освещение в переулках Урожайном и Парниковом до конца года
Почти 560 кубометров снега вывезли с орловских улиц за минувшие выходные
На выходных пожарные тушили баню в Орле
Соцсети: в Орле угнали автомобиль «Дорожной службы»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов «Большая игра. Новогодний бум» с призовым фондом 3 млн рублей
Фото-факт: Орел преображается к Новому году
Под Орлом в столб врезалась иномарка и опрокинулась в кювет
Орловские спасатели помогли выбраться из снежного плена автомобилистам
На орловской трассе водитель отечественной легковушки погиб в ДТП
В начале недели орловцев ждет небольшая оттепель