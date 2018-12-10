Вопросы борьбы с коррупцией обсудили в Орле

СЕГОДНЯ 11:31 2018-12-10T11:31:19+03:00

На повестке дня – тема доверия людей с госорганам и формирование антикоррупционного правосознания

Изменить размер текста: A A

Накануне международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается ежегодно 9 декабря, в Орле состоялся круглый стол по вопросам борьбы с этим негативным явлением. В числе прочих его участники обсудили вопрос доверия людей к госорганам и формирование антикоррупционного правосознания.

Местом проведения стал Юридический институт МВД. Участие во встрече приняли полицейские и представители прокуратуры, образовательных организаций.

- Участники рассмотрели требования законодательства о противодействии коррупции, коснулись темы исторического опыта борьбы с этим негативным явлением, а также обсудили вопросы формирования и развития антикоррупционного правосознания граждан, повышения уровня доверия к деятельности государственных органов, взаимодействие с институтами гражданского общества, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.