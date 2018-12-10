На выходных пожарные тушили баню в Орле
По предположениям спасателей, возгорание случилось из-за перекала печи
На выходных пожарные тушили баню в ОрлеФото: Архив "КП"
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Баня загорелась в Орле в минувшую субботу, 8 декабря. ЧП произошло на улице Автовокзальной. К моменту прибытия спасателей из постройки шел густой дым.
- В результате пожара пострадали внутренние помещения бани – парная комната, предбанник и душевая, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
По предположениям спасателей, возгорание могло произойти из-за перекала печи. К счастью, никто не пострадал.
Размер ущерба устанавливается.
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