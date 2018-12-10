Соцсети: в Орле угнали автомобиль «Дорожной службы»
По словам очевидцев, неизвестные похитили автомобиль с территории завода «Протон»
Фото: vk.com/dtp_orelФото: соцсети
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В Орле очевидцы сообщили в социальных сетях о том, что неизвестные угнали автомобиль принадлежащий «Дорожной службе». Отмечается, что машина находилась на территории завода «Протон».
- В воскресенье, в районе 16:30-17:00 с территории завода двое неизвестных угнали рабочую газель. Бортовая. Борт самодельный с надписями "дорожная служба", - гласит пост в группе «ДТП Орел» в Вконтакте.
Как сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, сейчас на месте работают сотрудники полиции, они разбираются в обстоятельствах данного сообщения.
Факт угона на данный момент официально не подтвержден.