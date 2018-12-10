2018-12-10T11:06:30+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов «Большая игра. Новогодний бум» с призовым фондом 3 млн рублей

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает клиентам принять участие в новогодней акции «Большая игра. Новогодний бум». Призовой фонд игры составляет 3 миллиона рублей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Принять участие в игре могут клиенты Банка – держатели дебетовой или кредитной карты УРАЛСИБ любой категории.

Как и в предыдущей Большой игре, участникам необходимо будет выполнить пять заданий, которые будут размещаться на странице акции на сайте Банка.

Финальное задание будет особенным, и именно оно определит победителей. Три участника, первыми выполнившие финальное задание, получат суперприз по 200 тысяч рублей на каждого победителя. Следующие 10 участников займут 2 место и получат по 100 тысяч рублей каждый. Остальные участники разделят между собой призовой фонд в размере 1 000 000 рублей (но не более 15 000 рублей на одного победителя).

Кроме того, появятся дополнительные задания, выполнение которых позволит существенно увеличить свой денежный приз, а при выполнении последнего задания участникам будут присуждаться специальные призовые номинации. Призовой фонд за выполнение специальных заданий и присуждение номинаций составляет 400 тысяч рублей.

Для того чтобы принять участие в Большой игре, необходимо не позже 16 декабря 2018 года зарегистрироваться на сайте Банка. Старт игры запланирован на 17 декабря 2018 года. Последнее задание участники выполнят до 23 декабря 2018 года включительно. Подведение итогов и выплаты денежных призов состоятся до 31 января 2019 года.

Новогодний лайфхак от Банка УРАЛСИБ – подключите Вашу карту к программе лояльности УРАЛСИБ Бонус и начинайте копить баллы уже сегодня!

Более подробную информацию об условиях акции «Большая игра. Новогодний бум» можно получить по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте Банка УРАЛСИБ. На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцы выступили на межрегиональном этапе турнира по футболу от ОНФ «Уличный красава»
В Орле почтили память героев Отечества
Стоимость проезда в Орле может подорожать до 20 рублей
Орловцев приглашают пройти библиоквест 20 декабря
В Орле состоится рок-фестиваль «Дворянское гнездо»
Ярмарочные рождественские домики на площади Ленина в Орле будут бесплатными для арендаторов
Состоялась рабочая встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом
Где в Орле посмотреть салют в новогодние праздники
Орловские власти восстановят освещение в переулках Урожайном и Парниковом до конца года
Почти 560 кубометров снега вывезли с орловских улиц за минувшие выходные
Вопросы борьбы с коррупцией обсудили в Орле
На выходных пожарные тушили баню в Орле
Соцсети: в Орле угнали автомобиль «Дорожной службы»
Фото-факт: Орел преображается к Новому году
Под Орлом в столб врезалась иномарка и опрокинулась в кювет
Орловские спасатели помогли выбраться из снежного плена автомобилистам
На орловской трассе водитель отечественной легковушки погиб в ДТП
В начале недели орловцев ждет небольшая оттепель