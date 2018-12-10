2018-12-10T11:18:22+03:00
Общество

Фото-факт: Орел преображается к Новому году

Подготовка площади Ленина к праздникам продолжается
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото-факт: Орел преображается к Новому годуФото-факт: Орел преображается к Новому годуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле продолжается подготовка к празднованию Нового года. В частности, на центральной площади Ленина вскоре воцарится по истине сказочное настроение.

Рабочие уже приступили к сборке рождественских домиков для ярмарки, которые в подарок Орлу достались из Москвы. В этом году их будет 22. Часть из них уже собрана. Похоже, что в этом году домики появятся и у входа в Городской парк. В праздничные выходные дни орловцы смогут согреться на площади горячим чаем, угоститься плюшками и побаловаться закусками от местных производителей.

Продолжается сборка ярмарочных домиков Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Продолжается сборка ярмарочных домиковФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Центральная площадь преображается к Новому году Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Центральная площадь преображается к Новому годуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Перед театром имени Тургенева появилась красавица-ель. Уже на этой неделе ее украсят 218 елочными шарами, 57 снежинками, 55 звездами, 11 гирляндой. На верхушке ели красуется большая светодиодная звезда.

В этом году на том же самом месте появится и каток. Но его площадь будет гораздо больше. Оградительные бортики уже установлены. Монтаж катка продолжается.

Монтаж катка Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Монтаж каткаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Монтаж катка Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Монтаж каткаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Монтаж катка Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Монтаж каткаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Уже к концу следующей недели каток официально будет открыт. Покататься на коньках орловцы смогут уже 21 декабря.

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