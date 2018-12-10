2018-12-10T10:26:40+03:00
Происшествия

Под Орлом в столб врезалась иномарка и опрокинулась в кювет

Один из пассажиров авто получил травмы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В субботу днем, 8 декабря, на трассе «Орел-Тамбов» произошло ДТП с участием иномарки. Автомобиль «Мицубиси Аутлендер» двигался со стороны города Ливны в направления Орла. В районе 73-го километра водитель не справился с управлением, из-за чего машина врезалась в фонарный столб и опрокинулась в правый кювет.

- В результате ДТП пассажир, который находился на переднем правом сиденье, получил телесные повреждения и был госпитализирован в Ливенскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых один человек получил травмы, один погиб.

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