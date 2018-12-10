2018-12-10T10:09:45+03:00
Общество

Орловские спасатели помогли выбраться из снежного плена автомобилистам

В выходные сотрудники МЧС отбуксировали несколько большегрузов и внедорожник
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Прошедшие выходные, 8-9 декабря, в Орловской области выдались снежными и к уже имеющимся сугробам добавились новые. Капризы погоды отразились на автомобилистах: несколько раз за уикенд спасатели приходили на помощь водителям застрявших машин.

Так, около двух часов ночи воскресенья спасатели выезжали в Орловский район, где отбуксировали застрявший внедорожник «Шкода Кодиак». В этот же день в разных районах области застряли несколько фур.

- В половину седьмого вечера сотрудники пожарно-спасательной части Колпнянского района на автодороге Колпна-Щигры отбуксировали два застрявших большегрузных автомобиля. А в половине одиннадцатого сотрудники пожарно-спасательной части Верховского района в поселке Верховье отбуксировали застрявшей на дороге большегрузный автомобиль, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Напомним, обратиться за помощью к спасателям можно по телефону 112.

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