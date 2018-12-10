2018-12-10T09:48:08+03:00
Происшествия

На орловской трассе водитель отечественной легковушки погиб в ДТП

«Копейка», которой он управлял, протаранила дорожный знак и перевернулась
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В минувшую субботу, 8 декабря, на орловской трассе произошло трагическое ДТП, унесшее жизнь водитель отечественной легковушки. «Копейка» протаранила дорожный знак.

Авария произошла в третьем часу дня. Водитель, будучи лишенным права управления, двигался за рулем «ВАЗа» по автодороге «Калуга-Орел» со стороны Калуги в направлении Орла. В какой-то момент он потерял контроль над авто и врезался в дорожный знак, после чего машина опрокинулась.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, скорой медицинской помощью доставлен в БСМП имени Семашко, где от полученных ран скончался, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

По предварительным данным, водитель в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.

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