В начале недели орловцев ждет небольшая оттепель

СЕГОДНЯ 12:36 2018-12-09T12:36:55+03:00

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Новая рабочая неделя, по прогнозам синоптиков, в Орле начнется с небольшой оттепели. Столбики термометров поднимутся до плюсовых отметок.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник, 10 декабря, в Орле переменная облачность и небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночью температура составит -2, днем +1 градус. Ветер юго-восточный, 3 м/с. Пасмурно.

Во вторник, 11 числа, снова от -2 в ночное время до +1 днем. Небо будет затянуто тучами, ветер северо-восточный 3 м/с, ожидается мокрый снег.

В среду, 12 декабря, температура сохранится в указанном выше диапазоне. Снова пасмурно и небольшие осадки, а также ожидается северный ветер со скоростью 5 м/с.

Во второй половине недели температура начнется понижаться. И если в четверг, 13 числа, от -2 ночью до 0 днем, а также пасмурное небо и осадки в виде снега с восточным ветром 3 м/с, то в пятницу, 14 декабря, уже -5 -3. Также орловцев в последний рабочий день недели ожидает переменная облачность и снег, ветер - северо-западный 2 м/с.