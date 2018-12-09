2018-12-09T12:36:55+03:00
Общество

В начале недели орловцев ждет небольшая оттепель

«КП» публикует прогноз погоды на ближайшую пятидневку
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
В начале недели термометры покажут плюсовые значенияВ начале недели термометры покажут плюсовые значенияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Новая рабочая неделя, по прогнозам синоптиков, в Орле начнется с небольшой оттепели. Столбики термометров поднимутся до плюсовых отметок.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник, 10 декабря, в Орле переменная облачность и небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночью температура составит -2, днем +1 градус. Ветер юго-восточный, 3 м/с. Пасмурно.

Во вторник, 11 числа, снова от -2 в ночное время до +1 днем. Небо будет затянуто тучами, ветер северо-восточный 3 м/с, ожидается мокрый снег.

В среду, 12 декабря, температура сохранится в указанном выше диапазоне. Снова пасмурно и небольшие осадки, а также ожидается северный ветер со скоростью 5 м/с.

Во второй половине недели температура начнется понижаться. И если в четверг, 13 числа, от -2 ночью до 0 днем, а также пасмурное небо и осадки в виде снега с восточным ветром 3 м/с, то в пятницу, 14 декабря, уже -5 -3. Также орловцев в последний рабочий день недели ожидает переменная облачность и снег, ветер - северо-западный 2 м/с.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины