2018-12-09T12:23:43+03:00
Общество

На Орловщине стало известно имя студента года

Победительницей одноименного конкурса стала Мария Незнанова
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
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В Орловской области подвели итоги конкурса «Студент года», который проводится среди профессиональных образовательных организаций. Лучшей в нем стала Мария Незнанова, учащаяся Орловского техникума агротехнологий и транспорта.

В общей сложности участие в соревновании приняли 10 образовательных организаций и их филиалы. Студенты предоставили на суд жюри свое портфолио, а затем посостязались в двух номинациях – «Моя студенческая жизнь» и «Минута славы».

- В презентации конкурсанты рассказали о своем кредо, об участии в творческой, спортивной и общественной жизни своей образовательной организации. Номинация «Минута славы» представляла собой творческий конкурс, который предполагал сценическое выступление конкурса в одном из направлений художественной самодеятельности, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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