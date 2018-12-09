2018-12-09T12:23:43+03:00
Общество

На Орловщине стало известно имя студента года

Победительницей одноименного конкурса стала Мария Незнанова
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
Изменить размер текста:

В Орловской области подвели итоги конкурса «Студент года», который проводится среди профессиональных образовательных организаций. Лучшей в нем стала Мария Незнанова, учащаяся Орловского техникума агротехнологий и транспорта.

В общей сложности участие в соревновании приняли 10 образовательных организаций и их филиалы. Студенты предоставили на суд жюри свое портфолио, а затем посостязались в двух номинациях – «Моя студенческая жизнь» и «Минута славы».

- В презентации конкурсанты рассказали о своем кредо, об участии в творческой, спортивной и общественной жизни своей образовательной организации. Номинация «Минута славы» представляла собой творческий конкурс, который предполагал сценическое выступление конкурса в одном из направлений художественной самодеятельности, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины