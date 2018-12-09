2018-12-09T12:13:15+03:00
Общество

Орловским многодетным семьям напомнили о безопасности при использовании отопительных приборов

Сотрудники МЧС еще раз рассказали, как избежать пожара и об ответственности при использовании печей и газа
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В Кромском районе Орловской области сотрудники МЧС посетили многодетные семьи, чтобы напомнить о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Жильцам еще рассказали о том, как важно помнит об ответственности при использовании печи или газового оборудования и к чему может привести халатность.

- Бывают случаи, когда люди нарушают правила пользования газом в быту, эксплуатации и содержания печного оборудования и не задумываются о возможных последствиях. Поэтому основной целью рейдов является проверка состояния газового и печного оборудования и инструктаж по их пользованию, обучение правилам соблюдения мер пожарной безопасности жильцами, проверка условий проживания, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Если же орловцы нарушают правила эксплуатации отопительного оборудования, с ними не только беседуют и вручают памятки, но и принимаются меры по устранению таких нарушений.

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