2018-12-08T10:40:20+03:00
Происшествия

Более полграмма наркотика обнаружили полицейские у орловца

Мужчине может грозить наказание до 3-х лет тюрьмы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Более полграмма наркотика обнаружили полицейские у орловцаБолее полграмма наркотика обнаружили полицейские у орловцаФото: Архив "КП"
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В заводском районе Орла полицейские обнаружили у местного жителя запрещенное вещество. Мужчина хранил при себе 0,57 грамма синтетического наркотика. Это подтвердили результаты исследования Экспертно-криминалистического центра.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере», - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Сейчас орловец находится под подпиской о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчине может грозить до 3-х лет тюрьмы.

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