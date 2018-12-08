8 Дек. 10:40 2018-12-08T10:40:20+03:00

Более полграмма наркотика обнаружили полицейские у орловца Фото: Архив "КП"

Мужчине может грозить наказание до 3-х лет тюрьмы

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В заводском районе Орла полицейские обнаружили у местного жителя запрещенное вещество. Мужчина хранил при себе 0,57 грамма синтетического наркотика. Это подтвердили результаты исследования Экспертно-криминалистического центра.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере», - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Сейчас орловец находится под подпиской о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчине может грозить до 3-х лет тюрьмы.