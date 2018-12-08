СЕГОДНЯ 10:00 2018-12-08T10:01:02+03:00

Без их оформления в муниципальную собственность, доступ на эти объекты не ограничивался

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Прокуратура добилась постановки на учет заброшенных скотомогильников в Орловской области. Пять бесхозяйных объектов находятся на территории Краснозоренского, Россошенского, Успенского, Покровского, Труновского сельских поселений Краснозоренского района.

- Администрации поселений не приняли меры по постановке скотомогильников на учет и их оформлению в муниципальную собственность. Без права собственности на эти объекты не обеспечивается их сохранность, не исключается доступ посторонних лиц на объекты и может повлечь нарушение режима их использования, - сообщает прокуратура Орловской области.

В суд был подан иск с заявлением об обязанности органов местного самоуправления поселений принять меры к постановке на учет бесхозяйных скотомогильников. Судом требования прокурора удовлетворил, однако его решение пока не вступило в законную силу.