Орловские полицейские рассказали кадетам о героях разных времен
Орловские полицейские впреддверии Дня Героев Отечества побеседовали с кадетами и учащимися школ № 19 и № 29 на тему патриотизма. На встрече юные орловцы узнали об истории памятной даты и о героях разных времен.
В свою очередь, кадеты подготовили интересные доклады о таких героях как Михаил Кутузов, кавалеры Ордена Георгия Победоносца. Школьники коснулись и темы Великой Отечественной войны, и событий в Афганистане и Чечне.
- Такие мероприятия очень важны для воспитания подрастающего поколения. Они помогают привить молодым людям чувство патриотизма и гордости за историю своей страны, - рассказали полицейские.
Встреча завершилась просмотром видеороликов, направленных на профилактику распространения экстремизма и терроризма среди молодежи.