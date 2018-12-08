Орловские полицейские рассказали кадетам о героях разных времен

СЕГОДНЯ 09:22 2018-12-08T09:22:54+03:00

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Орловские полицейские впреддверии Дня Героев Отечества побеседовали с кадетами и учащимися школ № 19 и № 29 на тему патриотизма. На встрече юные орловцы узнали об истории памятной даты и о героях разных времен.

В свою очередь, кадеты подготовили интересные доклады о таких героях как Михаил Кутузов, кавалеры Ордена Георгия Победоносца. Школьники коснулись и темы Великой Отечественной войны, и событий в Афганистане и Чечне.

- Такие мероприятия очень важны для воспитания подрастающего поколения. Они помогают привить молодым людям чувство патриотизма и гордости за историю своей страны, - рассказали полицейские.

Встреча завершилась просмотром видеороликов, направленных на профилактику распространения экстремизма и терроризма среди молодежи.