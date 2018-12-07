2018-12-07T17:49:09+03:00
Происшествия

В Орле внедорожник сбил женщину на «зебре»

Пешеход госпитализирована с травмами
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места происшествия предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской областиФото с места происшествия предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области
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Сегодня утром, около десяти часов, в Орле произошла авария с участием пешехода. На нерегулируемой «зебре» внедорожник сбил 32-летнюю женщину.

Авария случилась в районе дома 23а по Кромскому шоссе.

- Предварительно установлено, что 37-летний водитель управляя автомобилем «Митсубиси» допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

С места ДТП пешеход была доставлена в медучреждение, госпитализирована. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

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