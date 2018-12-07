2018-12-07T17:20:49+03:00
Общество

Орловцев приглашают станцевать танго в театре «Свободное пространство»

Танцы состоятся 11 декабря перед показом спектакля «С любимыми не расставайтесь»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцев приглашают станцевать танго в театре «Свободное пространство»Орловцев приглашают станцевать танго в театре «Свободное пространство»
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Орловцев приглашают станцевать танго в театре «Свободное пространство». Танцы состоятся во вторник вечером,11 декабря, в Международный день танго, перед показом спектакля «С любимыми не расставайтесь».

- Танго - великий танец, в котором не принято разговаривать, улыбаться и даже смотреть друг другу в глаза. Этотанец-импровизация, в нем очень важно умение партнеров услышать друг друга, - отмечает организатор танцевального вечера, клуб аргентинского танго "Barrio de tango".

Провести волшебный вечер в круглом фойе театра под звуки чарующей живой музыки приглашаются все желающие.

Начало в 18:30.

Адрес: площадь Карла Маркса, 2.

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