В поселке Верховье Орловской области ликвидировали масштабную свалку

7 Дек. 16:07 2018-12-07T16:07:16+03:00

Эти меры были приняты после обращения активистов ОНФ в местную администрацию

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В поселке Верховье Орловской области на улице Ленина ликвидировали масштабную свалку. Эти меры были приняты после обращения активистов ОНФ в местную администрацию

- Также завершается вывоз мусора с территории снесенных домов на улице Привокзальной и в переулке Сельхозтехники. Ранее данные свалки были нанесены гражданами на интерактивную карту проекта ОНФ «Генеральная уборка», - отметили активисты.

Свалку неподалеку от дома № 78 на улице Ленина в поселке нанесли на интерактивную карту в начале октября этого года. Активисты направили соответствующее обращение в администрацию Верховского района. И до выпадения обильных осадков свалку полностью ликвидировали.

Сейчас на интерактивной карте свалок в Орловской области отмечено 210 несанкционированных мест складирования отходов. Из них 103 свалки ликвидированы, 25 находятся в работе у региональных органов.