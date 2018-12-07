В поселке Верховье Орловской области ликвидировали масштабную свалку
В поселке Верховье Орловской области на улице Ленина ликвидировали масштабную свалку. Эти меры были приняты после обращения активистов ОНФ в местную администрацию
- Также завершается вывоз мусора с территории снесенных домов на улице Привокзальной и в переулке Сельхозтехники. Ранее данные свалки были нанесены гражданами на интерактивную карту проекта ОНФ «Генеральная уборка», - отметили активисты.
Свалку неподалеку от дома № 78 на улице Ленина в поселке нанесли на интерактивную карту в начале октября этого года. Активисты направили соответствующее обращение в администрацию Верховского района. И до выпадения обильных осадков свалку полностью ликвидировали.
Сейчас на интерактивной карте свалок в Орловской области отмечено 210 несанкционированных мест складирования отходов. Из них 103 свалки ликвидированы, 25 находятся в работе у региональных органов.