2018-12-07T15:17:57+03:00
Звезды

Выставку карандашных рисунков животных увидят орловцы в Музее изобразительных искусств

Работы для экспозиции предоставил московский художник-анималист Сергей Строганов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Выставку карандашных рисунков животных увидят орловцы в Музее изобразительных искусствВыставку карандашных рисунков животных увидят орловцы в Музее изобразительных искусств
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Выставку карандашных рисунков животных увидят орловцы в Музее изобразительных искусств. Она откроется на следующей неделе, 13 декабря.

Работы для экспозиции «Посланники мира» предоставил московский художник-анималист Сергей Строганов. Значительная часть рисунков представлена в направлении гиперреализм.

- Все произведения выполнены исключительно карандашом и несут в себе особенную волшебно-завораживающую и позитивно-эмоциональную энергетику, любовь и уважение к природе. Сергей Строганов создает свои рисунки на основе мира и добра, что особенно отражено в работах: «Посланники мира», «Танцы Логгерхеда», «Встреча Ирбиса и Аполлона», - рассказали «КП» работники музея.

На графических листах автор подчеркивает выразительность глаз животных, что делает ощутимее сущность живой природы. Звери в произведениях Сергея Строганова наделены особыми свойствами, являющиеся собственными образами, переживаниями и ощущениями.

Посмотреть работы мастера анималистической новеллы каждый желающий сможет по адресу: улица Октябрьская, 29.

Выставка продлится до 17 февраля 2019 года.

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