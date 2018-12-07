СЕГОДНЯ 14:47 2018-12-07T14:48:04+03:00

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В Орле полицейские задержали три большегруза с контрафактным алкоголем объемом более 12 тысяч литров. Спиртосодержащую жидкость перевозили в канистрах.

- В Заводском районе города Орла инспекторами ГИБДД был остановлен автомобиль марки «Фиат Дукато». При осмотре его кузова за тщательно замаскированной фальш-панелью оказалось большое количество канистр объемом 5, 10 и 20 литров, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Водитель автомобиля рассказал, что на Орловщину приехал, чтобы купить алкоголь. Через интернет он договорился о покупке с незнакомым гражданином. Документов, подтверждающих законность производства и приобретения алкоголя, мужчина не предоставил.

Затем на одной из парковок неподалеку в ходе рейда были обнаружены два «КАМАЗа», заполненных канистрами с алкоголем. Общий объем найденной контрафактной продукции составил более 12 600 литров.

Канистры с алкоголем изъяли и направили на исследование, чтобы установить, является ли продукция опасной для жизни и здоровья. Гражданина, продавшего алкоголь, разыскивают полицейские.