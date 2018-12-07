2018-12-07T14:17:10+03:00
Общество

Орловских призывников проводили на военную службу

Торжество состоялось в военно-историческом музее
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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В орловском военно-историческом музее прошли торжественные проводы молодых людей в ряды Вооруженных сил РФ. Они состоялись во вторник, 6 декабря.

На мероприятии присутствовали 20 будущих солдат вместе со своими родными и близкими. Специально для них после напутственных слов выступили орловские творческие коллективы.

- Затем будущим солдатам показали экспонаты военно-исторического музея. В конце мероприятия молодым людям вручили памятные подарки, - сообщает пресс-служба городской администрации.

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