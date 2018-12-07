2018-12-07T13:51:38+03:00
Происшествия

В Орле разыскивают очевидцев ДТП на перекрестке улиц Раздольной и Кукушкина

Оно произошло в конце ноября с участием иномарок «Шкода-Октавия» и «Хендай-Соната»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орле разыскивают очевидцев ДТП на перекрестке улиц Раздольной и КукушкинаВ Орле разыскивают очевидцев ДТП на перекрестке улиц Раздольной и КукушкинаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле сотрудники госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП на перекрестке улиц Раздольной и Кукушкина.

- Авария произошла 30 ноября с участием двух иномарок: столкнулись «Шкода-Октавия» и «Хендай-Соната», - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Свидетелям этой аварии или владельцам видеозаписи этого происшествия просьба звонить в Дежурную часть ОБДПС ГИБДД по телефону: 8 (4862) 72-90-00.

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и области 2018»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24