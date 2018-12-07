В Орле разыскивают очевидцев ДТП на перекрестке улиц Раздольной и Кукушкина
Оно произошло в конце ноября с участием иномарок «Шкода-Октавия» и «Хендай-Соната»
В Орле разыскивают очевидцев ДТП на перекрестке улиц Раздольной и КукушкинаФото: Архив "КП"
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В Орле сотрудники госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП на перекрестке улиц Раздольной и Кукушкина.
- Авария произошла 30 ноября с участием двух иномарок: столкнулись «Шкода-Октавия» и «Хендай-Соната», - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Свидетелям этой аварии или владельцам видеозаписи этого происшествия просьба звонить в Дежурную часть ОБДПС ГИБДД по телефону: 8 (4862) 72-90-00.
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