7 Дек. 13:37 2018-12-07T13:37:16+03:00

Меню для питания орловских школьников с пожеланиями учеников и родителей направили в управление Роспотребнадзора Фото: Архив "КП"

Его оценят с точки зрения требований к безопасности еды для детей в учреждениях

Изменить размер текста: A A

На днях в ряде орловских школ вновь обсудили вопрос по изменению системы питания. Во всех образовательных учреждениях города работали специальные комиссии.

Оказалось, что дети не едят каши, омлеты, рыбные тефтели. Почти вся эта еда выбрасывается. Родители и дети хотели предложили вместо омлетов включить в меню вареные яйца, котлеты из говядины или курицы, давать больше овощей и фруктов.

Напомним, ранее в Орле состоялся опрос по школьному питанию. Он показал, что в школах питаются около 86 % учащихся. Остальные приносят еду из дома, покупают ее в буфетах или вовсе не посещают столовую. Менее половины родителей указали, что школьное питание нравится их детям. Большинство считает, что систему школьного питания надо менять. Родители готовы платить за еду своего ребенка в школе, но только если оно будет качественным и вкусным.

- На родительских собраниях администрации школ сообщили родителям, что завтрак будет стоит 40 рублей в день, обед — 58 рублей, - сообщает пресс-служба мэрии.

Примерное двухнедельное меню составила рабочая группа с учетом пожеланий детей и родителей. Сейчас проект находится на утверждении в управлении Роспотребнадзора. Его оценят с точки зрения требований к безопасности питания детей в учреждениях.