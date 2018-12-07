2018-12-07T13:17:16+03:00
Происшествия

Сегодня ранним утром горела квартира в одной из пятиэтажек на улице Рощинской в Орле

Спасатели эвакуировали пятерых человек
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Сегодня ранним утром горела квартира в одной из пятиэтажек на улице Рощинской в ОрлеСегодня ранним утром горела квартира в одной из пятиэтажек на улице Рощинской в ОрлеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сегодня ранним утром, 7 декабря, в Орле на улице Рощинской произошло ЧП. В квартире на 4-ом этаже одной из пятиэтажек случился пожар.

- К моменту прибытия спасателей из окон квартиры шел густой дым. Пожарными были эвакуированы пять человек, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара в двухкомнатной квартире в спальне загорелись пастельные принадлежности. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины