СЕГОДНЯ 13:17 2018-12-07T13:17:16+03:00

Сегодня ранним утром горела квартира в одной из пятиэтажек на улице Рощинской в Орле Фото: Архив "КП"

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Сегодня ранним утром, 7 декабря, в Орле на улице Рощинской произошло ЧП. В квартире на 4-ом этаже одной из пятиэтажек случился пожар.

- К моменту прибытия спасателей из окон квартиры шел густой дым. Пожарными были эвакуированы пять человек, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара в двухкомнатной квартире в спальне загорелись пастельные принадлежности. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.