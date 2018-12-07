2018-12-07T13:04:01+03:00
Общество

Орловские предприниматели украсят деревья на улице Ленина

Преображение главной пешеходной улицы города они обсудили на «деловом завтраке»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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Сегодня утром, 7 декабря, в Орле прошел «деловой завтрак» в неформальной обстановке с участием местных предпринимателей и глав города. С собственниками и арендаторами объектов недвижимости обсудили вопрос новогоднего преображения центральной пешеходной улицы Ленина.

Представителям бизнеса предложили оформить витрины и фасады по тематике своего заведения, но пышно и нарядно и украсить по одному-два дерева перед входами в магазины и кафе.

- Предпринимателя, на чьей территории будет самое нарядное дерево, планируется поощрить в специальном конкурсе, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Стоит отметить, что уже сейчас на площади Ленина монтируют 22 рождественских домика для ярмарки с горячими напитками, выпечкой и закусками. Их передали Орлу на безвозмездной основе из Москвы.

Также практически установлена ель перед театром Тургенева. Ее украсят 218 елочными шарами, 57 снежинками, 55 звездами, 11 гирляндой. На верхушку уже повесили большую светодиодную звезду.

Кроме того, 21 декабря на площади состоится официальное открытие катка. В этом году он будет немного больше.

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