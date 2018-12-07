Орловские старшеклассники смогут готовиться к ЕГЭ по математике дистанционно

СЕГОДНЯ 12:51 2018-12-07T12:51:12+03:00

Компания МТС объявила о запуске на образовательной платформе Smart University курсов по математике для школьников 10-11 классов по подготовке к Единому Государственному Экзамену (ЕГЭ)

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Платформа предлагает персональную программу, которую преподаватели разрабатывают индивидуально для каждого ученика с использованием специального алгоритма, учитывающего уровень знаний, доступное время занятий и балл, который ученик планирует получить на ЕГЭ. Программа разработана экспертами ЕГЭ в сотрудничестве с ведущими специализированными изданиями, которые создают задания для реального ЕГЭ.

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