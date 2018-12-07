Перекресток улиц 60 Лет Октября и Максима Горького в Орле не поделили «ГАЗ» и «Лада»
ДТП на перекрестке улиц 60 Лет Октября и Максима Горького в Орле произошло вчера вечером, 6 декабря. Водитель автомобиля «ГАЗ – 2705» двигался со стороны улицы Октябрьской. При развороте на светофоре в районе дома № 14 по улице 60 Лет Октября он не уступил дорогу. Его автомобиль столкнулся с «Лада Калина».
- В результате ДТП пассажир легковушки получила телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущена, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 32 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы. Погибших нет.
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