Перекресток улиц 60 Лет Октября и Максима Горького в Орле не поделили «ГАЗ» и «Лада»

7 Дек. 12:06 2018-12-07T12:06:23+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП на перекрестке улиц 60 Лет Октября и Максима Горького в Орле произошло вчера вечером, 6 декабря. Водитель автомобиля «ГАЗ – 2705» двигался со стороны улицы Октябрьской. При развороте на светофоре в районе дома № 14 по улице 60 Лет Октября он не уступил дорогу. Его автомобиль столкнулся с «Лада Калина».

- В результате ДТП пассажир легковушки получила телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущена, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 32 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы. Погибших нет.